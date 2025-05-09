O marka meyve sularında küf tehlikesi! Market raflarından kalkıyor

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Almanya merkezli içecek üreticisi Erwin Dietz GmbH tarafından piyasaya sürülen “Dietz Birnensaft naturtrüb” adlı 1 litrelik cam şişelerde satılan doğal armut suyu hakkında toplatılma kararı alındı.

Söz konusu toplatılma hakkında şirket tarafından yapılan açıklamada, ürüne dair gerçekleştirilen kalite kontrol testlerinde, örneklerden birinde insan sağlığına zararlı patulin maddesinin yüksek miktarda tespit edildiği belirtildi.

Tüketicilere söz konusu ürünlerin tüketilmemesi konusunda uyarılar art arda yapıldı.

İADE EDİLMESİ İSTENDİ

Söz konusu geri çağırma kararının, Erwin Dietz GmbH tarafından üretilen ve 1 litrelik cam şişelerde satışa sunulan “Dietz Birnensaft naturtrüb” adlı doğal armut suyu ürünü için geçerlidir.

Geri çağrılan partinin son tüketim tarihi 4 Haziran 2026 olarak belirtilirken, ürün numarası 32125 ve EAN kodu 4008486000138 olarak açıklandı.

Dietz GmbH yetkilileri, ürünü satın alan tüketicilerin, şişeyi satış noktalarına fiş ibrazı olmaksızın iade edebileceğini ve ürün bedelinin geri ödeneceğini duyurdu.