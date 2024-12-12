O şehirde 2+1 daire satılacak: Aylık taksidi 13.425 TL! Başvurular başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde hayata geçirdiği konut projeleriyle vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.
İstanbul, Ankara ve Çanakkale gibi büyük şehirlerde yer alan projeler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
TOKİ, yeni bir projeyi hayata geçireceğini duyurdu. Bu proje kapsamında, farklı illerde inşa edilecek uygun fiyatlı konutlar, dar gelirli vatandaşların yüzünü güldürecek.
Bu şehirde 13.425 TL taksitle 2+1 daire satışı yapılacak.
ÇANAKKALE'DE SUDAN UCUZA DAİRE SATIŞI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çanakkale’nin Biga ilçesi Karabiga Beldesi’nde bulunan 104 konutluk projeden 5 adet 2+1 daireyi kura yöntemiyle satışa sunduğunu açıkladı.
Orta Gelir Konut Grubu (OGG) kapsamındaki bu daireler, uygun ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor.