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O şehirde 2+1 daire satılacak: Aylık taksidi 13.425 TL! Başvurular başlıyor

O şehirde 2+1 daire satılacak: Aylık taksidi 13.425 TL! Başvurular başlıyor Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşlar için müjdeli bir haber daha verdi. TOKİ, yeni konut projeleri kapsamında 13.425 TL taksitle 2+1 daireler satışa çıkarılacağını resmen duyurdu.