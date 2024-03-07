Haberler



Bilgi



O tarihte kadınlara ücretsiz olacak! Resmi açıklama geldi...

O tarihte kadınlara ücretsiz olacak! Resmi açıklama geldi... Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre, 8 Mart Cuma günü kadınlar, ülke genelinde bulunan 9 askeri müzeyi ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilecekler.