O tarihte kadınlara ücretsiz olacak! Resmi açıklama geldi...

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde askeri müzeler kadınlara ücretsiz olacağı açıklandı.
8 Mart Cuma gününe denk gelen Kadınlar Günü'nde Türkiye genelindeki 9 askeri müze kadınlara ücretsiz olacak.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde askerî müzeler kadınlara ücretsiz olacak." ifadelerine yer verildi.
İşte ücretsiz gezilebilecek askeri müzeler
- İstanbul Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi
- İstanbul Deniz Müzesi
- İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi
- Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi
- İzmit Müze Gemiler
- İzmir Müze Gemiler
- Çanakkale Deniz Müzesi
- İskenderun Deniz Müzesi
- Mersin Deniz Müzesi