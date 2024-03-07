O tarihte kadınlara ücretsiz olacak! Resmi açıklama geldi...
ensonhaber.com

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde askeri müzeler kadınlara ücretsiz olacağı açıklandı.

8 Mart Cuma gününe denk gelen Kadınlar Günü'nde Türkiye genelindeki 9 askeri müze kadınlara ücretsiz olacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde askerî müzeler kadınlara ücretsiz olacak." ifadelerine yer verildi.

İşte ücretsiz gezilebilecek askeri müzeler

- İstanbul Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi

- İstanbul Deniz Müzesi

- İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi

- Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi

- İzmit Müze Gemiler

- İzmir Müze Gemiler

- Çanakkale Deniz Müzesi

- İskenderun Deniz Müzesi

- Mersin Deniz Müzesi