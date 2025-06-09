Okullar ne zaman açılacak? 10 Haziran Salı okullar tatil mi, ders var mı?

Arife günü ile birlikte toplamda 4.5 gün olan Kurban Bayramı tatili, sona eriyor.
Milyonlarca öğrenci ise okul sıralarına dönüşe hazırlanıyor.
Karne gününe de az bir zaman kala; ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve velileri ''Okullar ne zaman açılacak?'' sorusunu gündeme getirdi.
Kurban Bayramı sonrası okulların açılış tarihi Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile belli oldu.
Peki, 10 Haziran 2025 Salı yarın okullar tatil mi, ders var mı? İşte eğitim kararı...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 10 Haziran 2025 Salı günü açılacak.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Kurban Bayramı tatilinden sonra Salı günü okul sıralarına dönerek ders başı yapacaklar.
MEB takvimine göre okullar, 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak.