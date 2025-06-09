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Okullar ne zaman açılacak? 10 Haziran Salı okullar tatil mi, ders var mı?

Okullar ne zaman açılacak? 10 Haziran Salı okullar tatil mi, ders var mı? Kurban Bayramı tatilinin son gününde öğrenci ve velilerin merak konusu "okulların açılış tarihi" oldu. Bu kapsamda, 10 Haziran Salı günü için eğitim devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Peki; yarın okullar açılacak mı? İşte detaylar...