Haberler



Bilgi



Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatil hangi tarihte başlıyor?

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatil hangi tarihte başlıyor? Milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, yaz tatili zaman başlayacak? İşte okulların kapanacağı o tarih...