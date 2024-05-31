Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatil hangi tarihte başlıyor?

ensonhaber.com
Haziran ayının gelmesiyle birlikte gözler okulların kapanacağı tarihine çevrildi.
Milyonlarca öğrenci ve veli okulların kapanıp yaz tatilinin başlayacağı tarihi araştırıyor.
Öğrenciler ve veliler okulların kapanacağı tarih hakkında arama motorlarında aramalarına hız kazandırdı.
Okulların kapanacağı tarih arama motorlarında en çok arananlar arasında bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Peki, okullar ne zaman kapanıyor? İşte o tarih...
Okullar ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü kapanacak.
14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alacak olan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar tatil yapacak.