Okullar ne zaman kapanıyor? Okulların kapanış tarihi 2025...

Milyonlarca öğrenci okulların kapanıp yaz tatilinin başlayacağı tarihi merak etmeye başladı.
Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler okulların kapanacağı tarihe çevrilmiş durumda.
Öğrenciler ve veliler okulların kapanacağı tarih hakkında arama motorlarında aramalarını hızlandırdı.
Okulların kapanacağı tarih son günlerde arama motorlarında en çok aranan konuların başında yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Peki, okullar ne zaman kapanıyor? İşte merak edilen o tarih...
Okullar ne zaman kapanıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak.
20 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alacak olan öğrenciler 8 Eylül 2025 tarihine kadar tatil yapacak.