Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 34. hafta mücadelesinde Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak.

Sarı lacivertliler, Turkish Airlines EuroLeague’de oynadığı son karşılaşmada Anadolu Efes'e 82-80 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko bu sezon oynadığı 33 maçta 20 galibiyet 13 yenilgi aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko 79-77 kazandı.

Fenerbahçe Beko'da sakatlığı bulunan Johnathan Motley ve Yiğit Hamza Mestoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Basketbolseverler EuroLeague'in 34. haftasında oynanacak olan Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı için araştırmalarına hız verdi.

Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 12 Nisan Cuma günü 21.15'te oynanacak. Maç S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Matej Boltauzer (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Olegs Latisevs (Letonya) hakem üçlüsü yönetecek.