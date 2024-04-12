Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 34. hafta mücadelesinde Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak.
Sarı lacivertliler, Turkish Airlines EuroLeague’de oynadığı son karşılaşmada Anadolu Efes'e 82-80 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko bu sezon oynadığı 33 maçta 20 galibiyet 13 yenilgi aldı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko 79-77 kazandı.
Fenerbahçe Beko'da sakatlığı bulunan Johnathan Motley ve Yiğit Hamza Mestoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Basketbolseverler EuroLeague'in 34. haftasında oynanacak olan Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı için araştırmalarına hız verdi.
Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 12 Nisan Cuma günü 21.15'te oynanacak. Maç S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Matej Boltauzer (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Olegs Latisevs (Letonya) hakem üçlüsü yönetecek.