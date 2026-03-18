Ön cama telefon koymak yasak mı 2026: İşte cezası

Trafik ve sürücü cezalarına yönelik yeni düzenlemeler yürürlüğe girerken, amaç daha dikkatli ve güvenli sürüşü sağlamak.

Bu kapsamda; modifiye araçlar, yüksek sesli sistemler ve multimedya kullanımıyla ilgili yeni yasaklar dikkat çekiyor.

En çok merak edilen konulardan biri ise: “Ön cama telefon koymak yasak mı?”

Bu sorunun yanıtı, trafik polisinden geldi.

ÖN CAMA TELEFON YASAĞI 2026

Araçların ön camına takılan telefon tutucular yasak mı diye merak edenler için motorlu trafik polisi Hüseyin Odabaşı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kanuna dikkat çeken Odabaşı, "Aracınızın ön konsolunda yer alan ve seyir halindeyken sürücünün doğrudan görebileceği bir ekranda video, film, klip veya hareketli görüntü oynatılıyorsa bu durum kesinlikle yasaktır. 21 bin lira idari para cezası uygulanacaktır." sözlerine dikkat çekti.

Telefon konusunda ise konsoldaki ekran yerine telefonu cama veya torpidoya sabitleyip oradan dizi/video izlemek de kanunlardan kaçmanızı sağlamıyor.

Seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5.000 TL ceza kesiliyor.