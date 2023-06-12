Online alışveriş yapanlar dikkat! Eğer banka kartı kullanıyorsanız... Günümüzde insanların çoğu internet alışverişini tercih ediyor. Peki siz online alışverişinizde hangi kartınızı kullanıyorsunuz? Banka kartı ve kredi kartı arasındaki farkı duyunca çok şaşıracaksınız. Eğer banka kartı kullanıyorsanız...

Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle artık insanlar bütün işlerini internet üzerinde halledebiliyor.

Pandemi sonrasında sıklaşan e-ticaret sektörü aslında 20 yıldır hizmet veriyor. Ancak internet üzerinden alışveriş yaparken bazı unsurlara dikkat etmek gerekiyor.

İnsanların çoğu alışveriş merkezlerinde gezerek alışveriş yapmak yerine internet üzerinden yapılan yorumları dikkate alarak alışverişlerini tamamlıyor.

İnternet alışverişinde ya kredi kartı ya da banka kartı kullanılıyor. Peki siz hangisini kullanıyorsunuz?

Aslında internetten alışveriş yaparken kullandığınız kredi kartı ve banka kartı arasında büyük bir fark var. Eğer banka kartı kullanıyorsanız dikkat edin.

Dolandırılma ihtimaliniz yüksek!

Online alışveriş yaparken eğer banka kartı (hesap kartı) kullanıyorsanız; satıcı dolandırıcı çıkarsa, iflas etmişse ya da ürünü göndermezse hiçbir şey yapamazsınız. Dava etseniz bile uğraştığınızla kalırsınız ve paranızı geri alamazsınız.

Eğer ödemenizi kredi kartı ile yaparsanız; satıcı isterse dolandırıcı olsun, isterse iflas etsin ürününüzü göndermezse ya da dolandırırsa kendinizi güvene almış olursunuz. Bu durumda mahkemeye gitmenize bile gerek kalmaz. Bankanıza gidip yaşadığınız olayı anlatıp bir evrak doldurduktan sonra paranızın iadesini talep edebilirsiniz.

Bu yüzden özellikle pahalı alışverişleriniz için kredi kartınızı kullanın. Kendinizi ve sevdiklerinizi güvene alın.