Hüseyin Topuz

Ramazan ayının içerisinde bulunduğumuz şu günlerde oruç ve orucu bozacak durumlar hakkında aramalar hız kazandı.

Oruç hakkında internette arama yapan vatandaşlar "Orucu bozup hem kaza hem de kefaret gerektiren durumlar nelerdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Vatandaşlar konu hakkında merak ettikleri bu soruyu Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sordu.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular kısmında yer alan bu sorunun cevabını sizler için derledik.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Orucu bozup hem kaza hem de kefaret gerektiren durumlar nelerdir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

Oruç, ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından, güneş batıncaya kadar, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. Oruçlunun söz konusu yasak fiillerden uzak durması anlamındaki “imsak”ın ihlal edilmesiyle oruç bozulur.

Başlanan Ramazan orucunun aşağıdaki fiiller sebebiyle bozulmasından dolayı hem kaza hem de kefâret gerekir:

a) Cinsel ilişkide bulunmak. Oruçlu iken cinsel ilişkide bulunmak her iki taraf için de kaza ve kefâreti gerektirir.

b) Meşru bir mazeret bulunmaksızın, gıda veya gıda hükmünde olan ya da yenilip içilmesi mutat bir şeyi bilerek yemek ve içmek Hanefîler'e göre kaza ve kefâreti gerektirir. Şafiilere göre ise bu durum sadece kazayı gerektirir.