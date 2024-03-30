Oy kullanmak zorunlu mu? Oy kullanmamanın cezası kaç TL? 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanmayacak olan vatandaşlar, oy kullanmamanın cezasını merak ediyor. İşte detaylar...

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31 Mart Yerel Seçimleri'ne az bir süre kala oy kullanmamanın cezası gündemde yer alıyor.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, Türkiye'de oy kullanma zorunluluğu bulunuyor.

Pazar günü yapılacak olan seçimlerde sandığa gitmeyi düşünmeyenler ise bunun cezasını merak ediyor.

Oy vermemeyi düşünenler internette "Oy kullanmamanın cezası kaç TL?" ve "Oy kullanmak zorunlu mu" şeklindeki sorularına yanıt arıyor.

Peki oy kullanmayana ceza var mı? İşte merak edilenler..

Oy kullanmak zorunlu mu?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur.

Seçimlerde oy kullanmama durumunda seçmene verilecek idari para cezası dışında, herhangi bir ceza uygulanmaz.

Oy kullanmamanın cezası kaç TL?

2023 yılında yapılan Genel Seçimlerde oy vermemenin cezası, YSK tarafından 300 TL olarak belirlenmişti.

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı bilinmiyor.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.