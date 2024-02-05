Pandalar arasında gizlenmiş tavşanı 5 saniyede bulabilenler, şahin gözlü sayılıyor... Dikkat gerektiren görsel test! Resimdeki pandaların arasına gizlenmiş bir tavşan bulunuyor. Bakalım tavşanı ilk bakışta bulabilecek kadar dikkatli misiniz?

ensonhaber.com

Farklı optik illüzyon görselleri son zamanlarda sosyal medyada gündem oluyor.

Özellikle benzer görseller arasındaki farklı nesneyi bulmaya dayalı dikkat gerektiren görseller büyük ilgi görüyor.

İnternette birbirinden zorlu ve farklı görsel zeka testleri, optik illüzyon bulmacaları ve resimli bulmacalar dolaşıyor.

Sizler için seçtiğimiz yeni görselde ise pandalar arasında saklanmış tavşanı bulmanızı istiyoruz.

Bu testler hem zihin geliştirici hem de düşündürücü olmasından dolayı pek çok insanın dikkatini çekiyor.

Dikkatli bakanların kısa sürede bulabildiği tavşanı bir çok kişi uzun uzun bakmasına rağmen bulamayabiliyor.

Peki siz pandalar arasında gizlenmiş tavşanı kaç saniyede bulabildiniz? Eğer bulamadıysanız merak etmeyin tavşanın yerini sizlerle paylaşıyoruz.

İşte pandalar arasına saklanmış tavşanın bulunduğu yer;