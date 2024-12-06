Parşömen gizemi sürüyor: Yazıyı okuyana 15 milyon TL ödül verilecek

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Vezüv Yanardağı’nda 2 bin yıl önce gerçekleşen patlama sonucunda lavların altında kalan antik şehir Herculaneum, bilim dünyasının odağı halinde olan noktaların başında yer alıyor.

Kızgın lavların altında kalan şehirdeki binlerce parşömenin, antik Yunan ve Roma dünyasının gizli bilgilerini sakladığı düşünülüyor.

Sırlarla dolu olan parşömenlere ulaşmak hiç kolay olmuyorken volkanik ısı nedeniyle kömürleştikleri için yazıları da okunmaz halde bulunuyor. Volkanik ısı nedeniyle kömürleşen bu gizemli parşömenler aşırı kırılgan olduklarından üzerlerindeki yazılarında çözülmesi oldukça zorlaşıyor.

YAZILARI OKUYABİLENE 15 MİLYON TL ÖDÜL!

Bilim insanları söz konusu değerli metinlere zarar vermeden gizemli bilgileri ortaya çıkarmak için uzun yıllardır çalışmalarını sürdürüyor.

Giderek gelişen teknoloji, bu gizemi çözmede en büyük yardımcıların başında geliyor. Bilim insanları, X-ışını taramaları, yapay zeka ve mürekkep algılama teknolojilerini kullanarak parşömenlerdeki yazıların şifresini çözmeye çalışıyor.

Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu alanda önemli bir adım atarak bir parşömen üzerindeki bazı Yunanca kelimeleri ortaya çıkardı. Ancak tamamı gizemini korumaya devam ederken ilginç bir adım atıldı.

Parşömenlerdeki tüm metinleri okunabilir hale getirmek için daha gelişmiş yöntemlere ihtiyaç duyan bilim insanları, dünyanın dört bir yanından yetenekli mühendisleri bir araya getiren büyük bir yarışma düzenlendi.

Bu yarışmayı kazanan, parşömenlerdeki metinleri çözebilecek en iyi algoritmayı geliştiren kişiye 15 milyon TL büyük bir para ödülü verileceği belirtildi.