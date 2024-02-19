Passolig yerine ne gelecek? İşte yeni sistem Passolig tarihe karışıyor! İşte yerine gelecek olan uygulama...

ensonhaber.com

Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışında değişiklik yapma kararı aldı.

Süper Lig'de uzun süredir kullanılan Passolig E-bilet uygulaması son buluyor.

Futbol tutkunlarının dikkatini çeken haber akabinde, "passolig yerine ne gelecek", "maç biletleri nereden alınacak", "passolig kaldırıldı mı" gibi sorular gündeme geliyor.

Görüşmelere başlandı.

İşte yeni sistem...

Biletler böyle alınacak

Maç biletleri, kulüplerin kendi yerel uygulamaları aracılığıyla satışa sunulacak.

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yapılan açıklamada, elektronik bilet satışında kulüplerin daha etkin rol alacağı vurgulandı.

6222 sayılı kanun kapsamında, elektronik kartlarla satışı gerçekleştirilecek biletlerin basımı, satışı ve dağıtımının artık kulüpler tarafından yapılacağı belirtildi.

Bu değişiklik için organizasyon ve teknik altyapı sağlayacak firmalarla görüşmelere başlandı.