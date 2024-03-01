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Pazar gününe dikkat; Ankara, Eskişehir, Konya, Yozgat… Herkes iliklerine kadar hissedecek

Pazar gününe dikkat; Ankara, Eskişehir, Konya, Yozgat… Herkes iliklerine kadar hissedecek Meteoroloji uzmanı, sosyal medya hesabından önümüzdeki Pazar günü ile ilgili vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Özellikle Ankara, Konya, Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Niğde ve çevresinde yaşayanlar tedbir alsın.