Pazar gününe dikkat; Ankara, Eskişehir, Konya, Yozgat… Herkes iliklerine kadar hissedecek

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının ardından, Türkiye'de yeniden soğuk havaların etkisi hissedilmeye başlıyor.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından bu Pazar günü etkisini göstermesi beklenen bir hava olayına ilişkin vatandaşlara bilgi verdi.
Ardından önümüzdeki Perşembe günü ise Türkiye'ye yeni bir hava olayının daha giriş yapması bekleniyor.
Orhan Şen'in yaptığı bu bilgilendirme, vatandaşların gelecek günlerde hava durumuna karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak adına oldukça önemli.
1 gün kalacak, tekrar gelecek!
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yeni hava olayıyla ilgili vatandaşlara uyarı yaptı. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Cumartesi batıya yağmur 1 günlük geliyor salı günü tekrar gelecek. Pazar anadoluda yağış olacak. Haftaya perşembe günü kuzeyden soğuk hava gelecek sıcaklıklar 7-8 derece düşecek. Anadoluda kar yapar. Marmarada yükseklerde kky yapabilir.”