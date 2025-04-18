Pegasus’tan 23 nisan jesti: Bu biletler tamamen ücretsiz olacak

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Pegasus Hava Yolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel anlamlı bir kampanyaya imza attı.

Ailece seyahate çıkmak isteyenler için hazırlanan kampanya kapsamında çocuk yolcular için uçuşlar ücretsiz olacak.

18-23 Nisan 2025 tarihleri arasında satın alınacak biletlerde, 5 Mayıs – 3 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak yurt içi, yurt dışı ve Kıbrıs uçuşlarında, yetişkin biletine eşlik eden çocuk biletleri Pegasus’tan hediye.

İşte kampanyanın detayları:

İKİ ÇOCUK BİLETİNE KADAR HEDİYE

5 Mayıs – 3 Haziran 2025 tarihleri arasındaki Pegasus uçuşlarında geçerli olan kampanyada, ister tek yön ister gidiş-dönüş olsun, her bir rezervasyonda 2 çocuğa kadar ücretsiz bilet hakkı tanınıyor.

2-12 yaş arası çocuk yolcuların kampanyadan yararlanabilmesi için, bir Pegasus BolBol üyesi (18 yaş ve üzeri) üzerinden bağlı üyelik oluşturulması gerekiyor. Ayrıca çocuk bileti, bu üyelikle ilişkilendirilmiş telefon numarasıyla satın alınmalı.

16-20 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar kampanya dışında tutuldu. Bu tarihler dışında kalan seyahatler için kampanya geçerli olacak.