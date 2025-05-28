Pegasus’tan efsane yurt dışı kampanyası: Yetişen 1 Euro’ya bilet alıyor

Haber Merkezi

Pegasus Havayolları, yurt içi ve yurt dışı bilet kampanyaları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Özellikle yurt dışı seyahatlerini daha erişilebilir hale getirmek için sık sık kampanyalar düzenleyen hava yolu bu kez 1 Euro kampanyası ile dikkat çekti.

150 bin koltukla sınırlı olan kampanyada belirli rotalara yapılacak olan seyahat biletleri 1 Euro’da satışa çıkacak. Ancak bu fiyata vergiler dahil edilmeyecek.

Pegasus'un bu yeni rotasıyla birlikte, seyahatseverlerin 28-29 Mayıs tarihlerinde biletleme yapmaları gerekecek.

1 EURO’YA YURT DIŞI BİLETİ

İlgili kampanyada 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde bilet alımı yapılırken uçuşların 25 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihlerinde yapılacağı paylaşıldı.

Belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 1€+vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. 150 bin koltuk için geçerli olan kampanya biletleri flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

KAMPANYA KOŞULLARI

Light Paket içeriğinde Kabin Bagajı Hakkı ve Uçak Altı Bagajı Hakkı sunulmamakta olup, Light Paket kapsamında yalnızca bir adet Koltuk Altına Sığacak Çanta taşınabilir

Kampanyadan yararlanmak isteyen misafirler Kampanyanın Geçerli Olduğu Tarihlerde bilet alımı sırasında Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken her bir misafirin kendi Pegasus BolBol üyelik numarasını (üyelik ile ilişkilendirilmiş cep telefonu numarası) girmesi gerekiyor.

Henüz Pegasus BolBol üyesi olmayan misafirlerimiz, Kampanyanın geçerli olduğu satış tarihleri içerisinde Pegasus BolBol üyesi olarak Kampanya kurallarına uygun biletleme yaptıkları takdirde Kampanyadan faydalanabilirler.

Pegasus BolBollu misafirlerimiz Kampanyadan burada sayılan Kampanya Kurallarına uygun olacak şekilde birden fazla kez yararlanılabilir.

Kampanya kapsamında düzenlenen tüm biletler ile ilgili iptal ve iade kuralları ilgili ücret sınıfı için Pegasus Genel Kurallarında belirtilen iptal ve iade şartlarına tabidir.