Pegasus’tan Ramazan kampanyası: Uçak biletleri 1 TL oldu

Haber Merkezi

Uçak bileti fiyatlarının yükselmesiyle birlikte uygun fiyatlı seyahat alternatifleri arayanlar için müjdeli haber Yapı Kredi ve Pegasus’tan geldi.

İki dev marka, gerçekleştirdikleri iş birliği ile yeni müşterilere özel 1 TL’ye uçak bileti kampanyasını duyurdu.

31 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olan kampanyadan faydalanmak isteyenler, Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirerek PGSYKB1 kampanya kodunu kullanacak.

Pegasus’un resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden Yapı Kredi kredi kartıyla yapacakları ilk uçak bileti harcamasında yalnızca 1 TL ödeme yaparak biletlerini alabilecek.

İşte kampanyanın şartları:

1 TL UÇAK BİLETİ KAMPANYASININ DETAYLARI

5 Mart - 31 Mart 2025 tarihleri arasında Yapı Kredi Mobil’i indirerek PGSYKB1 kampanya koduyla "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımını tamamlamanız gerekiyor.

Daha önce Yapı Kredi müşterisi olanlar kampanyadan faydalanamıyor.

Yeni müşteri olduktan sonra bireysel kredi kartı başvurusu yapıp onay almanız ve kartınızın aktif olmasıgerekiyor.

31 Mart 2025’e kadar aktif bir fiziki veya sanal kredi kartına sahip olmanız gerekiyor.

3.001 TL ve altındaki uçak bileti ve ek hizmet harcamalarının 1 TL dışındaki kısmı iade edilecek.

3.001 TL ve üzeri harcamalar için ise en fazla 3.000 TL geri ödeme sağlanacak.