Pidede tavuk, börekte taşlık çıktı! İşte hile yapılan firmalar

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi.

Yeni yayınlanan listeye börek ve pide de dahil edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, bazı firmaların daha düşük maliyetle üretim yapabilmek amacıyla vatandaşa sattıkları böreklerin içeriğinde sakatat kullandığı tespit edildi.

Ayrıca 2 farklı firma, kıymalı pidede kanatlı et kullanarak ürünün içeriğini değiştirdi.

3 FİRMADAN HİLELİ SATIŞ

Bakanlığın yayınladığı listeye göre Ankara'da yer alan Muzaffer Kodak Apa Pide Kebap Salonu ve Anadolu Sofrası'nda yapılan pişmemiş kıymalı pide harcında kanatlı eti tespit edildi.

İstanbul’da yer alan Namlı Sarıyer Börekçisi’nde ise kıymalı börek harcında sakatat tespit edildi.