Pirincin suyunu dökenler yandı! Pirinci ıslattıktan sonra dökülen o su bakın ne işe yarıyormuş… Çoğu kişi pilav yaparken pirinci ıslatmayı tercih eder. Pirinci ıslattıktan sonra yapım aşamasında döktüğümüz su ise aslında öyle bir işe yarıyormuş ki duyan döktüğüne pişman oluyor. İşte, pirinç suyunun o faydası…

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Genellikle her yemeğin yanında tamamlayıcı olarak ilk akla gelen seçenek pirinç pilavıdır. Pilavın yanı sıra harç olarak da girdiği her yemeğe lezzet veren pirinç çoğunlukla ıslatılma işleminden geçer.

Birçok kişi pirinç yaparken uyguladığı ıslatma yöntemi sonrasında ıslatma suyunu lavaboya sürer. Ancak süzülen bu pirinç suyu öyle bir işe yarıyormuş ki duyan bunca zaman döktüğüne pişman oluyor.

Adeta bir besin kaynağı olan pirinç suyu doğru değerlendirildiğinde harika sonuçlar almanıza olanak sağlayacak.

Pirinç suyunu bir daha dökmeyeceksiniz…

Lavaboya aktarılan pirinç suyu meğer evinizi süsleyen bitkileriniz için harika bir besin kaynağı oluyor. Pirinci beklettiğiniz su zamanla beyaz bir renk alır ve birçok kişi bu pirinç suyunu dökmeyi tercih eder.

Pirinç ıslatıldığı zaman içermiş olduğu değerli minerallerin bir kısmını suda bırakır. Pirincin minerallerini içeren bu su ev bitkilerinizi sulamak için kullanıldığında mineraller bitkiniz için zengin bir besin kaynağı oluşturur.

Elde ettiğiniz bu suyu saklayarak bitkilerinize iki haftada bir olacak şekilde dökerek minerallerinden bitkilerinizin de yararlanmasını sağlayabilirsiniz. Bitkiler kökleri aracılığıyla bu zengin bileşimi direkt çekecek ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam edeceklerdir.