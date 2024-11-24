Pırlanta alırken dikkat! İşte, doğal ve laboratuvar pırlantaları arasındaki farklar…

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Mücevher sektöründe altının ardından sevilerek takılan ve ışıltısıyla büyüleyen değerli taş şüphesiz pırlantalardır.

Ancak pırlantalar laboratuvar ortamında da yapılabildiğinden alırken dikkat edilmesi gereken mücevherler arasında yer alır. Milyonlarca dolarlık değer biçilen, aşkın ve sonsuzluğun sembolü olan pırlantalar doğal ve laboratuvar pırlantası olarak ikiye ayrılıyormuş.

Son dönemde özellikle de medyada geniş bir yer tutan sahte ya da yapay pırlantalar, bu değerli doğal taşların güvenilirliğini bir kez daha gündeme taşırken uzamını gerçek ve laboratuvar pırlantası arasındaki farkları bir bir anlattı.

İŞTE DOĞAL VE LABORATUVVAR PIRLANTASI ARASINDAKİ FARKLAR…

Asra Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Akın Demir, doğal ve laboratuvar pırlantaları arasındaki farkları açıkladı. Doğal pırlantaların doğanın milyonlarca yıllık emeğinin bir ürünü olduğunu vurgularken, laboratuvar pırlantalarının ise modern teknolojinin sunduğu hızlı ve ekonomik bir alternatif olduğunun altını önemle çizdi.

Akın Demir pırlantalar hakkında “Doğal pırlantalar, milyonlarca yıl süren jeolojik süreçlerin izlerini taşıdığından, içlerinde doğadan gelen küçük kusurlar veya izler barındırıyor. Bu izler, doğal pırlantaları benzersiz kılıyor. Laboratuvar pırlantalarında ise kontrollü ortamda üretildikleri için bu tür doğal izlere nadiren rastlanıyor. Ayrıca, laboratuvar pırlantaları daha ulaşılabilir bir fiyat sunarken, doğal pırlantalar genellikle yatırım değeri açısından daha yüksek bir pozisyona sahip oluyor.” ifadeleri ile doğal ve laboratuvar pırlantası arasındaki farkları dile getirdi.