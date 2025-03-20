Pişman olanlara müjde: Dövmeler ücretsiz silinecek

Yağmur Uçar

Endonezya'da dövme yaptırdığı için pişman olan Müslümanlar ramazan ayında ücretsiz dövme sildirme hizmetine akın ediyor.

Dövme sildirme maliyetinin çok yüksek olduğu Endonezya'da geçtiğimiz Cumartesi günü başlatılan program düşük ve orta gelirli Müslümanlara hizmet sunuyor.

Lazer yöntemi ile dövme sildirme işlemi uygulanmadan önce katılımcılara kan tahlili yapılıyor ve anestezi veriliyor.

Tekrarlanan tedaviler gerektiren ve tamamen başarılı olmayabilen lazer silme işlemi, Septura'nınki kadar kapsamlı dövmeler için binlerce dolara mal olabiliyor.

RAMAZAN'A ÖZEL

Etkinliğin koordinatörlerinden Muhammad Asep Wahyudi, “Dövmelerini sildirmek isteyenler de dahil olmak üzere tövbe etmek (Allah'a yaklaşmak) isteyen insanların önünü açmak istiyoruz” dedi.

Şimdiye kadar sadece 1 dövme sildirme merkezine yaklaşık 700 kişi kaydoldu ve toplamda yaklaşık 3.000 kişi katıldı.