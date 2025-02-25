Piyasa sürüldü! Merkez Bankası o banknotlarda değişikliğe gitti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçtiğimiz aylarda duyurusu yapılan banknot yeniliği gerçekleşti.

Yeniliklerin yaşandığı 100 TL ve 10 TL banknotlar yeni imzalar ile tedavüle sundu. Banknotların tasarım ve boyutları değişmezken, 100 TL’de Prof. Dr. Hatice Karahan, 10 TL’de ise Dr. Osman Cevdet Akçay’ın imzaları yer aldı.

E9 Emisyon Grubu kapsamında yeni 100 TL ve 10 TL banknotları 24 Şubat 2025 itibarıyla güncellenen imzalarla birlikte piyasaya sürüldü.

İMZALAR DEĞİŞTİ

Merkez Bankası tarafından yapılan E9 Emisyon Grubu kapsamında 100 ve 10 TL’lik banknotlarda yeniliğe gidildi.

TCMB’den yapılan açıklamaya göre, banknotların boyutları, tasarımları ve genel nitelikleri önceki tertiplerle aynı olacak ancak yalnızca banknotların üzerinde bulunan imzalarda değişiklik yaşandı.

Bu kapsamda, tedavüle sokulan yeni 100 TL banknotlarda Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzası bulunurken, 10 TL banknotlarda ise Dr. Osman Cevdet Akçay’ın imzası yer alacak.

Aynı zamanda Merkez Bankası, yeni tertip banknotların mevcut banknotlarla birlikte tedavülde olacağını belirterek, dolaşımdaki banknotlar arasında herhangi bir geçerlilik farkı bulunmadığını vurguladı.