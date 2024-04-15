Poğaçanın harcına bunu ekleyin, artık günlerce bayatlamayacak... Evdeki poğaçalarınızın lezzetini artırmak ve bayatlamasını önlemek için harca yoğurt eklemeyi unutmayın. Yoğurt sayesinde poğaçalarınız günlerce taze kalacak.

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Evde poğaça yapanlar poğaçaların lezzetini artırmak ve geç bayatlamasını önlemek için öneriler arıyor.

Evde yapılan poğaçaların kısa sürede bayatlaması ev hanımlarının canını sıkabiliyor.

Mutfağınızda poğaça hazırlarken harca süt yerine yoğurt eklediğiniz daha lezzetli oluyor. Üstelik yoğurt poğaçanın bayatlamasını önlüyor.

Sizlerle vereceğimiz püf noktası ile mutfaklarınızda birbirinden leziz ve uzun süre bayatlamayan poğaçalar hazırlayabilirsiniz.

İşte uzun süre bayatlamayan poğaça için yapmanız gereken o ipucu...

Harcına yoğurt ekleyin

Evde poğaça yaparken harcın içerisine süt yerine yoğurt eklediğiniz zaman lezzeti artar. Ayrıca yoğurt poğaçanın bayatlamasını önlüyor.

Poğaçalarınızın daha çok kabarması ve bayatlamaması için yapmanız gereken tek şey süt yerine yoğurt koymak.

Yoğurt poğaçanın bayatlamasını önleryerek günlerce taze kalmasını sağlar.