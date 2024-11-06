Polar vortex nedir? Polar vortex ne işe yarar?

Hüseyin Topuz

Polar vorteks, kutup bölgelerinde bulunan devasa bir düşük basınçlı hava sistemidir. Bu sistem, kuzey ve güney kutuplarında oluşur ve soğuk hava kütlelerini içerir.

Polar vorteks, atmosferin üst seviyelerinde, özellikle stratosferde yer alır ve troposferle etkileşime girerek hava koşullarını etkileyebilir.

Kuzey Yarımküre'de kış aylarında daha belirgin hale gelir ve bazen daha güneydeki bölgelere soğuk hava dalgaları gönderir.

Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa gibi yerlerde sert kış koşullarına neden olabilir.

Polar vorteksin zayıflaması veya parçalanması, bu soğuk hava kütlelerinin kutuplardan daha güneye hareket etmesine yol açabilir ve aşırı soğuk hava olaylarına neden olabilir.

Özetle, polar vorteks, kutup bölgelerindeki hava dinamiklerini belirleyen ve küresel hava durumunu etkileyebilen büyük ölçekli bir atmosferik fenomendir.