POMPADA SON DURUM! Güncel akaryakıt fiyatları 2023: Benzin, motorin, otogaz litresi kaç TL? Araç sürücüleri, akaryakıta gelen ÖTV zammının ardından güncel fiyatları araştırıyor. Peki, son dakika benzin TL oldu? Mazot litresi ne kadar? Gaz ne kadar, kaç TL? İşte güncel fiyatlar...

Sürücülerin akaryakıta zam çilesi sürüyor...

Pompaya yansıyan akaryakıt zamları, araç sahiplerinin gündeminde.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Son olarak ÖTV zammı ile birlikte benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi.

Araç sahipleri, güncel akaryakıt fiyatlarını sıklıkla araştırıyor.

Benzine ne kadar zam geldi, kaç lira oldu? Motorin ne kadar? Gaz litresi kaç tl? gibi sorular merak ediliyor.

İşte zamların ardından akaryakıtta güncel fiyat listesi...

İstanbul Anadolu yakasında:

Benzinin litre fiyatı 33,97 TL

Motorinin litre fiyatı 32,26 TL

LPG litre fiyatı 13,55 TL

İstanbul Avrupa yakasında:

Benzinin litre fiyatı 34,02 TL

Motorinin litre fiyatı 32,31 TL

LPG litre fiyatı 13,98 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 34,53 TL

Motorin fiyatı: 32,87 TL

LPG fiyatı: 13,90 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 34,54 TL

Motorin fiyatı: 32,98 TL

LPG fiyatı: 13.63 TL

*Fiyatlar sabit değildir, değişiklik gösterebilir.