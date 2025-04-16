Popüler tatil köyü kapatıldı! Misafirler ansızın saldırıya uğradı

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Güneybatı Brezilya’da yer alan ve tatil lokasyonları arasında oldukça popüler olan Praia de Figueira’da yaşanan son olay ağızları açık bıraktı.

Tatil köyünde son 2 yılda yaşanan beklenmedik hayvan saldırıları nedeniyle kısmen kapatıldı. Yaşanan olayda, en az 94 turistin, keskin dişlere sahip büyük balıklar tarafından ısırıldığı bildirildi.

Yetkililer, bu saldırıların bir kısmının kırmızı piranha ailesine mensup türler tarafından gerçekleştiğini fakat bazılarının ise bölgeye özgü olmayan tambaqui balığı tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

CİDDİ YARALANMALAR YAŞANDI!

Yaşanan bu dehşet verici olayda ciddi yaralanmalarında yaşandığı belirtildi. Yaralanan turistler arasında bulunan bir kişinin parmağının bir kısmını kaybederken, bazıları ise derin yaralar aldı.

Saldırıya neden olan balıkların en dikkat çeken özelliklerinden biri ise “molariform” adı verilen insan benzeri diş yapıları. Hem sert kabuklu yemişleri hem de zooplanktonları parçalayabilecek güçlü çene yapısına sahipler.

Sao Paulo Üniversitesi'nden ihtiyolog Kleber Mathubara, tambaqui dişlerinin insan dişlerine benzediğini ve güçlü çenesiyle birleştiğinde oldukça etkili bir ısırık gücüne sahip olduğunu belirtti.