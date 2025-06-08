Portekiz - İspanya final maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dorukta!

Turnuvanın şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında oynanacak büyük finalin ardından belli olacak.

Portekiz'in efsanevi oyuncusu, 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, takımını bir kez daha zirveye taşımak için sahaya çıkacak.

Final maçının hangi gün ve saatte oynanacağı ile birlikte yayın bilgileri de merakla bekleniyor.

Peki, Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

utbolseverlerin merakla beklediği dev finalde Portekiz ile İspanya kozlarını paylaşacak. 8 Haziran Pazar günü oynanacak olan karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

Heyecan dolu mücadele, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.