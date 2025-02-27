Ramazan davulcusu nasıl olunur? 2025 Davulcu maaşları...

Yağmur Uçar

Ramazan ayında, özellikle oruç tutanların sahura kalkmalarını sağlamak amacıyla, her mahallede bir davulcu, gece saatlerinde sokaklarda dolaşır ve davul çalar.

Bu davulcular, sahur vakti yaklaşırken insanları uyandırmak için ritmik şekilde davul çalarlar.

Davul geleneği, geçmişten gelen bir kültürel miras olup, halk arasında hoş bir Ramazan geleneği olarak kabul edilir.

Çeşit çeşit maniler okunur, Müslümanlar sahura niyetlenir.

Peki; Ramazan davulcusu nasıl olunur? Ne kadar kazanırlar? İşte 2025 davulcu maaşları...

RAMAZAN DAVULCUSU NASIL OLUNUR

Davulcu olmak için belli bir eğitim veya lisans gerekliliği yoktur.

Davulcu olabilmek için davul çalma yeteneği gereklidir.

Birçok davulcu, bu geleneği yaşatan bir aileden gelir ve bu yetenekler genellikle geleneksel olarak aktarılır.

Bazı bölgelerde, davulculuk için genellikle yerel belediyeler veya mahalle muhtarları tarafından görevli kişilere iş verilir. Davulcu olabilmek için bazen bu tür yerel yönetimlerden izin almak gerekebilir.

DAVULCU MAAŞLARI 2025

Ramazan davulcuları resmi olarak bir kurumdan maaş almazlar. Görev yerleri olan mahallelerde topladıkları bahşişlerle kazanç elde ederler.

Dolayısıyla ramazan davulcusu maaşı verilen bahşiş miktarına göre değişkenlik göstermektedir.