Ramazan inzivası: İtikaf ibadeti nedir? İtikafa ne zaman ve nasıl girilir? Ramazan ayı, müminler için bir manevi yolculuğun en zirve noktalarından biridir. Bu kutsal ayın belirli günlerinde, Peygamber Efendimiz (SAV) ibadetlere daha da yoğunlaştığına dair pek çok hadis bulunmaktadır. Bu ibadetlerin önemli bir parçası ise itikaftır. Peki, itikaf nedir ve nasıl yapılır?

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Peygamber Efendimiz (SAV)'in yaşamında örnek gösterdiği bir ibadet olan itikaf, müminler için manevi bir yolculuğun kapılarını aralıyor.

Dünya hayatının telaşından bir süreliğine uzaklaşıp, Allah'a kulluk yolunda derinleşmek için ayrılan bu zaman dilimi, her yıl Ramazan ayında binlerce kişinin kalplerini Rabbimize yaklaştıran bir vesile oluyor.

İtikaf ibadeti, sözlük anlamıyla "alıkoymak, bir yere yerleşmek, hapsetmek" gibi manalara gelirken, terim olarak ise kişinin dünya işlerinden uzaklaşıp ibadet maksadıyla belirli bir süre boyunca mescitte kalmasını ifade ediyor.

Bu ibadet, müminleri dünyevi meşgalelerden uzaklaştırarak, Rabbimize daha derin bir şekilde yönelmeye teşvik ediyor.

İtikaf ibadeti nasıl yapılır?

İtikaf, mescitlerde geçirilen belirli bir zaman dilimini kapsıyor. Bu zaman zarfında, itikafa giren kişi, dünya telaşından uzaklaşıp Allah'a daha yakın olmayı hedefliyor.

İhtiyaçlarını gidermek için camiden uzaklaşabilse de, mümkün olduğunca mescitte kalmaya gayret ediyor.

Abdest ve tuvalet ihtiyacını gidermek için gerektiğinde dışarı çıkanlar, mescidin huzurlu atmosferine yeniden dönerek ibadetlerine devam ediyorlar.

İtikaf süresince Kuran-ı Kerim okunur, Allah'ın kudreti düşünülür ve verdiği nimetleri tefekkür edilir. Bol bol dua edilir, zikir ve ibadet yapılır.

İtikafa ne zaman girilir?

Sahih hadis kaynaklarında yer alan bilgiye göre; Peygamber Efendimiz’in itikafa girdiği zamanla ilgili şu bilgi yer almaktadır:

“...Medine’ye hicretten sonra her yıl Ramazan’ın son on gününde itikâfa çekildiğini, hanımlarının da genelde Resûl-i Ekrem (SAV) ile birlikte itikâf yaptığını” nakleder. (Buhârî, “İ‘tikâf”, 3; Müslim, “Hayz”, 6; Tirmizî, “Savm”, 80)

"Resulullah (SAV) Ramazan'ın son on gününde itikâf yaparlardı. Bu durum vefat zamanına kadar bu şekilde devam etmiştir. Daha sonra Hz. Peygamber'in zevceleri itikâfı sürdürmüşlerdir." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 67, 129; bk. Buhârî, İ'tikâf, 1-18; Ezân, 12, 135; Hayz 10; Müslim, İ'tikâf,).

Hz. Aişe (r.a)'un naklettiğine göre; Resûl-i Ekrem Ramazan’ın son on gününe girildiğinde bütün geceyi ihya eder; ailesini uyandırır ve kadınlardan ayrı kalırdı.