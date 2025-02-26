Ramazan mukabelesi 2025: Mukabele saat kaçta, hangi kanalda?

Yağmur Uçar

Mukabele, bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesidir.

Ramazan ayında başlayan mukabele, Müslümanlar tarafından takip ediliyor.

Kur’an’ı takip ederek hatim etmek isteyenler, mukabele yayını yapan kanalları ve akış listesini merak ediyor.

On bir ayın sultanı Ramazan'da mukabele yapmak isteyenler için 2025 mukabele saatleri yayınlandı.

İşte 2025 Ramazan mukabelesi ve detayları...

MUKABELE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA 2025?

Ramazan ayı mukabelesi, Diyanet TV ekranlarından takip edilebiliyor. Mukabele, Diyanet TV ekranlarında her gün saat 07.00 ve 15.00'te yayınlanıyor.