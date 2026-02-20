Ramazan'da ilk cuma duası: İşte okumanız gereken dua

Oruç tutarken sadece mideyi değil, dili ve kalbi de terbiye etmeye çalışırız.

Daha sabırlı, daha anlayışlı olmaya gayret ederiz.

İftar sofralarında paylaşmanın kıymetini daha iyi anlar, küçük şeylere bile şükretmeyi öğreniriz.

Dualar ederken içimiz hafifler, Kur’an okurken huzur buluruz.

Ramazan ayının ilk cuma günü okunacak dua, Müminler tarafından merak ediliyor.

İşte, bugün okunması gereken dua...

RAMAZAN'DA CUMA DUASI

“Allahumme garribnî fîhi ilâ merzâtike ve cennibnî fîhi min sehatike ve negimatike ve veffignî fîhi li-girâeti âyâtike bi-rahmetike ya erhem’er-râhimîn.”

Anlamı: Allah’ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi.