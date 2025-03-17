Hüseyin Topuz

Oruç tutan birçok kişi, uzun saatler süren açlık ve susuzluğa dayanabilmek için gündüzleri uyuyarak geçiriyor.

Ancak bu durumun orucun manevi değerine veya geçerliliğine etkisi olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular kısmında yer alan bu sorunun cevabını sizler için derledik.

Peki, Ramazan’da oruçluyken gündüzü uyuyarak geçirmek oruca zarar verir mi? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Ramazan’da oruçlu iken gündüzü uyuyarak geçirmenin oruca zararı var mıdır?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

Orucun sahih/geçerli olması için “oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak” şarttır. Gündüzleri az veya çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez. Bununla birlikte orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kastıyla, gerekli olmadığı hâlde Ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır.