Ramazan'ın son günü ne zaman? Ramazan bitiş tarihi 2024 30 günlük orucun akabinde bayram tatili yapacak olan öğrenciler ve çalışanlar, Ramazan'ın son günü ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte 2024 Ramazan'ın bitiş tarihi...

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On bir ayın sultanı Ramazan, bir Müslüman için en kıymetli zamandır.

Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan zamanında 30 gün boyunca sahura kalkılır, iftar yapılır.

Dini duyguların yüksek olduğu Ramazan boyunca ibadetler yerine getirilir. Akabinde ise Müminler bayrama kavuşur.

Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi ile belli oldu.

Bu yıl Ramazan Bayramı, iyi bir tatil fırsatı sunacak. Bu kapsamda "Ramazan ne zaman bitiyor", "Ramazan'ın son günü ne zaman", "Ramazan bitiş tarihi 2024" gibi başlıklar araştırılıyor.

Peki, son oruç ne zaman? Ramazan'ın bitiş tarihi ne zaman 2024? İşte detaylar...

Ramazan'ın son günü ne zaman?

Bu yıl 9 Nisan Salı günü arife olmakla birlikte son oruç tutulacaktır.

9 Nisan 13.00 itibarıyla resmî tatildir ve yarım gün çalışılır.

Bayram tatili ise 10 Nisan Çarşamba ila 12 Nisan Cuma günü arasında olacaktır.

Ramazan Bayramı 2024

Ramazan Bayramı Arefe günü 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı 1. günü 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. günü 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 3. günü 12 Nisan Cuma (son)