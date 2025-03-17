Ramazan'ın son günü ne zaman? Son oruç tarihi 2025

Yağmur Uçar

Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan zamanında 30 gün boyunca sahura kalkılır, iftar yapılır.

Dini duyguların yüksek olduğu Ramazan boyunca ibadetler yerine getirilir. Akabinde ise Müminler bayrama kavuşur.

Bu sene 1 Mart'ta başlayan Ramazan ayı, 29 gün olarak açıklanmıştı.

Bu kapsamda "Ramazan ne zaman bitiyor", "Ramazan'ın son günü ne zaman", "Ramazan bitiş tarihi 2025" gibi başlıklar araştırılıyor.

İşte son oruç tarihi...

RAMAZAN'IN SON GÜNÜ 2025

2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başladı ve 29 Mart 2025 Pazar günü sona erecek.

Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayıp 1 Nisan 2025'te sona erecek.