Regaip Kandili mesajları 2025: En güzel dualı, anlamlı ve farklı kandil mesajları...

Yağmur Dinç

Müslümanlar'ın önem verdiği günlerden olan kandiller, dua ve ibadetlerin gerçekleştirildiği günler oluyor.

2025'in ilk kandili ise bugün idrak ediliyor.

Regaip Kandili, İslam aleminde Üç Aylar'ı habercisi olarak geliyor.

Bu günü sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, kısa yoldan gönderebilecekleri kandil kutlama mesajlarına söz atıyor.

İşte Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2025...

"Bu mübarek Regaip Kandili’nde dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Rabbim, size ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve bereket nasip etsin."

"Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gecede dualarımız kabul, günahlarımız affolunsun. Hayırlı kandiller dilerim."

"Regaip Kandili’nin bereketiyle gönüllerimiz sevgiyle dolsun, dualarımız kabul olsun. Rabbim, bu özel gecede tüm dileklerinizi hayra çevirsin."

"Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Bu mübarek gecede tüm güzellikler sizlerle buluşsun. Hayırlı kandiller dilerim."

"Regaip Kandili vesilesiyle hayatınıza huzur, dualarınıza kabul, gönlünüze iman dolsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Hayırlı kandiller."

"Bu özel gecede Rabbim sizi sevdiklerinizle sınamasın, gönlünüzü hayırlı dualarla doldursun. Hayırlı kandiller dilerim."

"Regaip Kandili’nin nuruyla kalpleriniz aydınlansın, dualarınız arşa ulaşsın. Rabbim, tüm dileklerinizi kabul eylesin."

"Bu mübarek gecede Allah dualarınızı kabul etsin, sevdiklerinize sağlık, hayatınıza huzur versin. Hayırlı Regaip Kandilleri."

"Regaip Kandili’nde Allah’ın rahmeti üzerinize olsun. Bu güzel gece vesilesiyle tüm dilekleriniz kabul olsun."

"Duaların kabul olduğu, rahmetin sağanak gibi yağdığı bu mübarek gecede tüm dualarınız hayra dönüşsün. Hayırlı kandiller dilerim."

"Rabbim, bu mübarek gecede kalplerinizi huzurla, evinizi bereketle doldursun. Hayırlı kandiller!"

"Regaip Kandili’nde günahlarımızdan arınmayı, dualarımızın kabul olmasını dilerim. Allah’ın rahmeti üzerinize olsun."

"Bu mübarek gecede yapılan dualar geri çevrilmesin, kalplerimize huzur dolsun. Hayırlı kandiller dilerim."

"Regaip Kandili’nin bereketi, huzuru ve rahmeti hayatınıza dokunsun. Allah dualarınızı kabul etsin."

"Rabbim, bu güzel gecede tüm sevdiklerinizi korusun, kalbinizi imanla doldursun. Hayırlı kandiller!"

"Regaip Kandili’nde ellerimizi açtığımız dualar, gönlümüze sevgi ve huzur getirsin. Allah’ın rahmeti üzerimize olsun."

"Rabbim, bu özel gecede tüm sıkıntılarınızı giderip kalbinizi ferahlatmayı nasip etsin. Hayırlı Regaip Kandilleri."

"Bu mübarek gece vesilesiyle dualarınızın kabul, gönlünüzün ferah, ömrünüzün bereketli olmasını dilerim. Hayırlı kandiller."

"Regaip Kandili’nin nuruyla aydınlanalım, Rabbim gönüllerimizi imanla doldursun. Tüm dualarınız kabul olsun."

"Bu mübarek gecede rahmet kapılarının açık olduğunu bilerek dua edelim. Allah dualarınızı kabul eylesin. Hayırlı kandiller!"