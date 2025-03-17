Resmi Gazete’de yayımlandı: Yurt dışına çıkacaklar dikkat! O limit 8 katına çıkarıldı

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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, yurt dışına çıkarılabilecek nakit Türk Lirası miktarında büyük bir artışa gidildi.

Yapılan düzenleme kapsamında Daha önce 25 bin TL ile sınırlandırılan bu miktar, tam 8 kat artırıldı. Bu değişiklikle birlikte, yurt dışına seyahat eden vatandaşlar artık yanlarında daha fazla Türk Lirası taşıyabilecek.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve mali mevzuat çerçevesinde yapılan bu düzenleme, özellikle uluslararası ticaret yapanlar, iş seyahatine çıkanlar ve yurt dışında harcama yapmak isteyenler için önemli bir kolaylık sağlayacak.

Yetkililer, bu adımın suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve finansal sistemde şeffaflığın artırılması amacıyla da gerçekleştirildiğini belirtti.

LİMİT 185 BİN TL!

Söz konusu düzenlemenin ardından yurt dışı çıkışlarında nakit bulundurma limiti 25 bin TL’den 185 bin TL2ye yükseltildi.

Yeni karar doğrultusunda, fiziki teslimat olmadan gerçekleştirilen kıymetli maden alım-satım işlemleri artık “kambiyo işlemi” olarak kabul edilecek. Böylece döviz ve kıymetli maden ticaretine yönelik finansal denetimler daha sıkı hale getirilecek.

Bu düzenlemeyle birlikte, Türk Lirası’nın uluslararası dolaşımını artırırken, finansal sistemde daha sıkı bir denetim mekanizması kurulmasını hedefliyor.