Rize’de çok fazla yağmur yağmasının sebebi bakın neymiş... Karadeniz Bölgesi’nde diğer bölgelere göre daha fazla yağış olur. Peki bunun nedenini biliyor musunuz? Bir öğretmen, derste canlı anlatım yaparak Rize’de daha fazla yağış olmasının nedenini anlattı. Bakın neymiş...

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ensonhaber.com

Karadeniz Bölgesi'nde yağışların diğer bölgelere göre daha sık ve bol olduğunu hepimiz biliyoruz.

Bu yoğun yağışlar bazen sel felaketleri ve su baskınlarına neden olabiliyor. Karadeniz'in bu kadar bol yağış almasının sebebi ise coğrafi ve iklimsel özelliklerinden kaynaklanıyor.

Rize'de bir öğretmen, öğrencilerine yağış oranının neden fazla olduğunu canlı canlı anlattı.

Ders sırasında, bölgedeki coğrafi ve iklimsel özelliklerin, Karadeniz üzerinden gelen nemli hava kütlelerini etkilediğini ve bu durumun yoğun yağışlara neden olduğunu öğrencilere aktardı.

Dersin içine eğlence de katan öğretmenin o anları, kısa sürede viral oldu.

Karadeniz'de neden daha fazla yağış olur?

Karadeniz Bölgesi'nde yağışların fazlalığı, bölgenin benzersiz coğrafi ve iklimsel özelliklerinden kaynaklanıyor.

Bu iklimin oluşmasında önemli bir etken, Karadeniz'den gelen nemli hava kütlelerinin kıyıya paralel uzanan Kuzey Anadolu dağ yamaçlarına bol miktarda yağış bırakmasıdır.

Türkiye'nin en yağışlı bölgesi olan Karadeniz'de yağışlar, bir mevsimde yoğunlaşmaz; aksine yıl boyunca düzenli bir şekilde dağılır.