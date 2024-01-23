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Sabah uyanır uyanmaz bir tane yiyen taş gibi oluyor

Sabah uyanır uyanmaz bir tane yiyen taş gibi oluyor Her sabah uyandığınızda aç karnına 1 diş sarımsak tüketirseniz, etkilerine inanamayacaksınız. Doğal antibiyotik olan sarımsak bakın bu şekilde ne faydalar sağlıyor…