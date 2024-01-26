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Sacha Boey'i unutturacak transfer! Galatasaray'ın yeni sağ beki Süper Lig'i sallayacak...

Sacha Boey'i unutturacak transfer! Galatasaray'ın yeni sağ beki Süper Lig'i sallayacak... Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olması beklenirken Galatasaray'ın sağ bek mevkisi için o isme teklif götüreceği iddia edildi. İşte sarı kırmızılıların hedefindeki isim..