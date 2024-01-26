Sacha Boey'i unutturacak transfer! Galatasaray'ın yeni sağ beki Süper Lig'i sallayacak...

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olması bekleniyor.
Sarı kırmızılılar Sacha Boey'in olası ayrılığına karşı sağ bek bölgesi için alternatiflerini belirlemeye başladı.
Bugün ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yeni sağ bekini bulduğu iddia edildi.
İddiaya göre Galatasaray'ın Sacha Boey'in yerine düşündüğü isimler arasında Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik yer alıyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın iddiasına göre Galatasaray, Sacha Boey'in takımdan ayrılması halinde Zeki Çelik'e teklif getirmeyi düşünüyor.
2020/2021 sezonunda Lille ile Fransa Ligi şampiyonluğu yaşayan Zeki Çelik, 2022/2023 sezonunda Roma'ya transfer oldu.
Bu sezon Roma formasıyla 15 resmi maçta forma giyen Zeki Çelik'in 2 asisti bulunuyor.