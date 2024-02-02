Sadece dahiler mantarların arasındaki fareyi bulabiliyor! Yalnızca 17 saniyeniz var…. Resimde ustalıkla gizlenmiş olan fareyi sadece yüksek zekalı olanların bulabildiği bu test için sadece 17 saniyeniz var. Dikkatinizi zorlayacak bu test sizin bir dahi olduğunuzu gösterecek.

ensonhaber.com

Hazırlanan bu zeka testi ile birlikte gözlem ve bilişsel becerilerinizi kanıtlamaya ne dersiniz?

Beyin hücreleri arasındaki bağlantı hızınız bir dâhininki gibiyse bu testi çözmek 17 saniyenizi bile almayacak.

IQ'nuzun sınırlarını zorlayacak bu testte, rengarenk mantarların arasında ustalıkla gizlenmiş olan fareyi bulmak hiçte kolay olmayacak.

Hazırsanız başlıyoruz, unutmayın sadece 17 saniyeniz var…

Resimde küçük birçok farklı türde mantarlar bulunuyor. Benekli, iri, sivri birçok sayıda farklı renklerde mantar ve bu mantarların içinde ise bir fare gizlenmiş durumda.

17 saniyede bu zorlu testi tamamladıysanız zekanıza hayran olmamak elde değil. Bilişsel yeteneklerinizi bu kadar iyi kullanıyor olmanız sizi de dâhiler arasına alıyor.

Eğer bulamadıysanız hiç üzülmeyin yukarıdaki görselde sizlere saklanmayı iyi bilen farenin yerini gösterdik.