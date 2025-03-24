Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! Resmi Gazete’de yayımlandı: İlaç fiyatları arttıkça…

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Türkiye’de ilaç fiyatları, her yıl belirlenen avro kuru üzerinden güncelleniyor ve bu süreç “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ” doğrultusunda yürütülüyor.

Yapılan düzenlemeye göre, ilaç fiyatları bir önceki yılın ortalama avro değerine bağlı olarak belirlenen oran üzerinden artırılıyor.

Ancak bu güncellemeler yalnızca yerli ilaçlarla sınırlı değil! Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği sistem, ithal ilaçları da kapsıyor ve fiyatların bütçe disiplini çerçevesinde şekillendirilmesini sağlıyor.

SİSTEM DEĞİŞİYOR!

Mevcut düzenlemede her yıl güncelleme yapılmadığından, "eczane" kâr baremleri sabit kalmakta ve birçok ilaç üst bareme geçerek düşük kârlılık oranı ile satılmaktaydı.

Ancak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte, fiyat artışının sebep olabileceği kârlılık yüzdesi kaybı önlenerek eczacılara destek sağlanacak.

Düzenleme, Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi noktasında değer verdiği eczacılar için önemli bir avantaj sağlayacak. Eczacılar, ilaç fiyat artışlarından aynı oranda yararlanacak ve gelir kayıplarının önüne geçilecek.