Sahurda 1 bardak için, Ramazan'da ağız kokusunu giderin... Uzun süren açlık akabinde ağızda kötü koku oluşması, sosyal hayatınızı rahatsız edebilir. Bu nedenle önleminizi sahurda almalısınız. 1 bardak için, ağız kokusunu giderin...

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Yaklaşık 13-14 saat süren Ramazan orucu, hiçbir besinin yiyip içilmediği bir süreçtir.

Sahurun akabinde iftara kadar beslenme yapılmaz. Bu nedenle vücut aç ve susuz kalır.

Ağız kuruluğu ve midenin boş olması, kötü nefese sebep olabilir.

Ramazan ayında ağız kokusunun oluşmaması için alınacak önlem sahur vaktidir.

Diş ve dil fırçalamak başta olmak üzere ağız temizliğine önem verilmelidir. Aynı zamanda tükettiklerimizle de kontrol etmek mümkündür.

İşte ağız kokusunu gidermek için yapmanız gereken...

Temiz nefes sağlıyor

Maydanoz, kötü ağız kokusunu gidermeye yardımcı olabilir. Ağız temizliğini destekler ve ferah bir nefes sağlayabilir. Sahurda 1 bardak maydanoz suyu için, gün boyu nefesiniz temiz kalacaktır.