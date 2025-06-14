Salamura yapraklarının satışı yasaklandı: Raflardan teker teker kalkıyor

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Almanya’da satışı yapılan Türk malı salamura yaprakları üzerinde yapılan incelemelerde sağlığı tehdit eden düzeyde pestisit tespit edildi.

BLG Kardeşler GmbH tarafından ithal edilen "Suntat Tokat Erbağ Yaprağı – Weinblätter" adlı salamura asma yaprağı ürünü market raflarından kalkıyor.

Alman gıda güvenliği yetkilileri, 400 gramlık salamura yaprak ürününde yasal sınırların üzerinde tarım ilacı kalıntısına rastlandığını belirtti.

Bu durumun ise, özellikle uzun süreli ya da yüksek miktarda tüketim durumunda sindirim, sinir ve bağışıklık sistemleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği vurgulandı.

İADE EDİLMESİ İSTENDİ!

Firma tarafından yapılan açıklamada ürünlerin satıştan çekildiği bildirildi ancak ürünün satışının gerçekleştiği mağaza isimleri veya resmi iade süreci hakkında bilgi verilmedi.

Tüketicilere, bu ürünü tüketilmemesi konusunda da uyarı yapılırken, satın alınan noktalara gidilerek ürünün iade edilmesi istendi.

Geri çağrılan ürün bilgileri:

Ürün adı: Suntat Tokat Erbağ Yaprağı – Weinblätter

Ambalaj: 400 gram

Parti numarası: LS0201/25

Son kullanma tarihi: 01.2027

Dağıtıcı firma: BLG Kardeşler GmbH, Almanya