Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç TRT'de! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

Hüseyin Topuz

Devler Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta çeyrek final maçları oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı TRT ekranlarında yaşanacak.

TRT 1 ve TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

TRT Spor ve TRT 1'in yayın akışının belli olmasının ardından bu hafta hangi Şampiyonlar Ligi maçlarının şifresiz olarak ekrana geleceği belli oldu.

İşte, TRT 1 ve TRT Spor'un 8-9 Nisan tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı...

8 Nisan Salı

22:00 Bayern Münih - Inter (TRT Spor)

9 Nisan Çarşamba

22:00 PSG - Aston Villa (TRT 1)