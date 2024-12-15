Şans Topu: 15 Aralık 2024 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları..

Hüseyin Topuz

Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştirilmektedir.

Şans Topu'nda bu haftanın son çekilişi olan 15 Aralık 2024 tarihli çekiliş noter huzurunda gerçekleştirildi.

Şans Topu oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için arama motorlarında aramalarını hızlandırdı.

Devreden büyük ikramiyenin 1.771.849 TL olduğu çekiliş sonuçları merak ediliyor.

İşte çekiliş sonuçları...

15 Aralık 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!