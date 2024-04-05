Sararan prizlere sürün, yeni takılmış gibi olacak... Evdeki prizlerinizin sararmış bir görüntüsü varsa, kurtulmaya hazır olun! Anında etki ediyor, kar gibi beyazlaştırıyor...

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Prizler zamanla kirlenerek sararmaya başlar. Sararmış priz görüntüsü de estetik açıdan rahatsız edici olabilir.

Prizleri kar gibi beyazlatmak için birkaç pratik yöntem var.

Ancak, bu yöntemleri uygulamadan önce kendi önleminizi almayı unutmayın. Şarteli indirip elektrik akımını kesmeden priz temizlemeyin.

Peki, sararan priz nasıl temizlenir? İşte yöntemi...

Patates sürün

Patates, yağ ve kiri çıkarmak için oldukça etkili bir üründür. Bunun için; patatesi ikiye bölün ve kirli yüzeye tamamen sürün. Ardından patatesi sürdüğünüz alanı hafif nemli bezle temizleyin.