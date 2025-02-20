Şartsız 5.000 TL verilecek: Üstelik geri ödemesi yok

Haber Merkezi

Şubat ayının sonuna kadar geçerli olacak indirim, puan, nakit avans ve kredi fırsatları vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor.

1 Şubat’ta başlayan ve 28 Şubat’a kadar sürecek olan kampanya kapsamında, 5.000 TL geri ödemesiz avans fırsatı sunulacağı açıklandı.

Yapı Kredi, kampanya detaylarını resmi internet sitesinde paylaşarak, bu avantajdan kimlerin yararlanabileceğine dair bilgilendirme yaptı.

Kampanyaya başvurmak isteyenler, şartları ve başvuru sürecini araştırmaya başladı.

İşte 5.000 TL geri ödemesiz avans fırsatının detayları…

5.000 TL GERİ ÖDEMESİZ AVANS VERİLECEK

1-28 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında 5.000 TL geri ödemesiz avans verilecek.

Bu fırsattan Yapı Kredi’ye ilk kez müşteri olan kişiler faydalanabilecek.

AVANS5000 kampanya kodu ile başvuru yapanlar, mobil bankacılık üzerinden hesap açarak bireysel ihtiyaç kredisi ve kredi kartı başvurusu yaptıktan sonra fırsata dahil olacak.

28 Şubat 2025’e kadar en az 20.000 TL bireysel ihtiyaç kredisi kullanılması gerekiyor. 5.000 TL avans, kredi kartına artı bakiye olarak tanımlanacak.

Kampanya yalnızca bir kez kullanılabilir ve başka kampanyalarla birleştirilemez.