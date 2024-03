Seçim duası: Oy kullanırken okunacak dualar ve sureler Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oy kullanacak vatandaşlar, oy kullanmadan önce okunacak duaları ve sureleri araştırmaya başladı. İşte seçim duaları…

ensonhaber.com

Başarılı olmak isteyen kişiler, emeklerinin ardından Yüce Allah’a el açarak dua ederler.

Özellikle Türkiye’de yerel seçimlerden önce kuvvetli duaların okunması, oy kullanırken huzuru beraberinde getiriyor.

Tüm ülke, bu sabah itibarıyla oy kullanmaya başladı. Sandık başına oy kullanmaya gidecek olan vatandaşlar, arama motorlarında araştırmalarını hızlandırdı.

Seçim öncesi okunacak dualar ve sureler araştırılmaya başlandı.

Seçim öncesi okunacak dualar

Seçim öncesi okunacak özel bir dua bulunmuyor. Ancak bu dualarla devletin geleceği için hayırlı dileklerde bulunabilirsiniz.

Ya Rabbel âlemin! Devletimizi ilelebet payidar, milletimizi de bahtiyar eyle. Vatanımızı bölmek ve kutsal değerlerimize zarar vermek isteyenlere fırsat verme.

Ya Rab! İmanımızı söndürtme, bayrağımızı indirtme, ezanımızı dindirtme, kardeşi kardeşe öldürtme ve güzel vatanımızı da böldürtme.

Vatanımızı ve milletimizi tüm tehlikelerden koru. Şanlı ordumuzu ve kahraman güvenlik güçlerimizi her zaman ve her yerde muvaffak eyle. Devlet ve millet hizmetinin her kademesinde görev yapanlara kolaylıklar ve başarılar lütfeyle.

Necip milletimizi mahzun ve mahcup eyleme. Devletimize asla zeval verme. Tuzak kurmak isteyenlere de sen fırsat verme Allah'ım.