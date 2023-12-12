Selçuk Bayraktar "Uzaklarda arama" dedi! TEKNOFEST 2024 bakın hangi ilimizde... Havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi alanın gençlere fırsatlar sunan TEKNOFEST'in 2024 yılında gerçekleşeceği il ve tarih duyuruldu.

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2018 yılından itibaren düzenlenen Teknofest için yeni bir geri sayım başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TEKNOFEST 2024'ün tarihi netleşti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gençlere müjdeyi verdi.

Peki TEKNOFEST 2024 ne zaman ve nerede? İşte detaylar...

Adana'da

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Uzaklarda arama, TEKNOFEST 2024 ADANA'DA" ifadesini kullandı.